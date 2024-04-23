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На СВО убили мобилизованного участника боевых действий на Кавказе из Прикамья

На СВО убили мобилизованного участника боевых действий на Кавказе из Прикамья

23 апреля 2024, 03:21
Фото: properm.ru / vk.com/public169629099
Мужчины не стало две недели назад.

На СВО 10 апреля был убит 42-летний Антон Черных. По данным чиновников Ильинского округа, мужчина родился в поселке Усть-Березовка. После школы отслужил в армии. Во время срочной службы принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона. В боевых действиях участвовал 233 дня. Имел несколько наград и знаков: «Гвардия», «За службу на Кавказе», «Участник боевых действий».

На специальную военную операцию попал в рамках частичной мобилизации, его призвали 26 сентября 2022 года. С военным простятся 24 апреля в поселке Ильинский.

Частичная мобилизация в РФ была осенью 2022 года. В Минобороны заявляли, что в планах было призвать 300 тыс. человек. О новой мобилизации сейчас речи не идет, заявляют чиновники. При этом о мобилизации, которую объявили осенью 2022 года, заранее не объявляли.

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#Военная операция на Украине#Частичная мобилизация#Пермь#Мобилизация
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