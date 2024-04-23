На СВО убили мобилизованного участника боевых действий на Кавказе из Прикамья

Частичная мобилизация в РФ была осенью 2022 года. В Минобороны заявляли, что в планах было призвать 300 тыс. человек. О новой мобилизации сейчас речи не идет, заявляют чиновники. При этом о мобилизации, которую объявили осенью 2022 года, заранее не объявляли.