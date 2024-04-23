Надо делать крюк в 11,6 км. МЧС Прикамья — о затопленном мосте под Ильинским

Напомним, что 16 апреля в Нижних Сержатах размыло мост. Через два дня после инцидента были поставлены оградительные знаки. По словам местных, поселок оказался отрезанным от остального мира. Остался лишь пешеходный мост. Так, в случае пожара или любого другого ЧП, экстренные службы не смогут проехать в поселение.