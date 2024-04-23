Надо делать крюк в 11,6 км. МЧС Прикамья — о затопленном мосте под Ильинским

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
На время ремонта размытого моста в результате половодья в поселке Нижние Сержата организован объездной путь, который составил 11,6 км от села Васильевского до ул. Сержата. Об этом корреспонденту Properm.ru рассказали в ГУ МЧС по Пермскому края.
Как указывает ведомство, трещина на дорожном полотне моста образовалась по причине увеличившегося объема воды в водопропускной трубе. В целях недопущения аварийной ситуации, было принято решение закрыть участок дороги через реку Гаревая (ул. Сержата в селе Васильевское) на ремонт.
«Через реку Гаревая так же имеются два пешеходных моста, по которым граждане передвигаются до магазинов, ФАПа, администрации Васильевского ТО», — рассказали в пресс-службе министерства. Ремонтные работы будут проведены после снижения паводка.
Напомним, что 16 апреля в Нижних Сержатах размыло мост. Через два дня после инцидента были поставлены оградительные знаки. По словам местных, поселок оказался отрезанным от остального мира. Остался лишь пешеходный мост. Так, в случае пожара или любого другого ЧП, экстренные службы не смогут проехать в поселение.