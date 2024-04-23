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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:34

Прокурор Перми Егор Шмырин: пермские подростки стали чаще нарушать закон

Пермские подростки стали чаще нарушать закон

23 апреля 2024, 07:32
Фото: ideogram.ai

Прокурор Перми Егор Шмырин: пермские подростки стали чаще нарушать закон

Несколько лет статистика снижалась, но в прошлом году число преступлений выросло.

Подростки в Перми стали чаще нарушать закон. По словам пермского прокурора Егора Шмырина, в прошлом году число преступлений росло, это вызывает серьезную обеспокоенность, рассказал он на заседании думы.

В 2018 году было зафиксировано 275 преступлений среди пермских подростков, после этого статистика снижалась в течение нескольких лет. Однако все изменилось — в 2022 году выявлено 147 преступлений, в 2023 году — уже 170.

Шмырин отметил, что преступлений среди несовершеннолетних стало больше из-за доступности информации в интернете. Кроме того, за прошлый год стало больше случаев преступлений, жертвами которых стали подростки. Большая часть преступлений были против половой неприкосновенности детей с использованием интернета. Статистику по этим преступлениям прокурор не озвучил.

Школьники чаще идут на преступления не только в Перми, но и в Пермском крае. Основной мотив несовершеннолетних — желание заработать.

Подростки в Пермском крае стали чаще совершать преступления
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#Пермь#Детский мир#Преступление#Преступления#Подростки
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