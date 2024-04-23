Пермские подростки стали чаще нарушать закон

Шмырин отметил, что преступлений среди несовершеннолетних стало больше из-за доступности информации в интернете. Кроме того, за прошлый год стало больше случаев преступлений, жертвами которых стали подростки. Большая часть преступлений были против половой неприкосновенности детей с использованием интернета. Статистику по этим преступлениям прокурор не озвучил.