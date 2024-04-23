Пермские подростки стали чаще нарушать закон

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Подростки в Перми стали чаще нарушать закон. По словам пермского прокурора Егора Шмырина, в прошлом году число преступлений росло, это вызывает серьезную обеспокоенность, рассказал он на заседании думы.
В 2018 году было зафиксировано 275 преступлений среди пермских подростков, после этого статистика снижалась в течение нескольких лет. Однако все изменилось — в 2022 году выявлено 147 преступлений, в 2023 году — уже 170.
Шмырин отметил, что преступлений среди несовершеннолетних стало больше из-за доступности информации в интернете. Кроме того, за прошлый год стало больше случаев преступлений, жертвами которых стали подростки. Большая часть преступлений были против половой неприкосновенности детей с использованием интернета. Статистику по этим преступлениям прокурор не озвучил.
Школьники чаще идут на преступления не только в Перми, но и в Пермском крае. Основной мотив несовершеннолетних — желание заработать.