Пермячку задержали за убийство знакомого ножницами. Почему она напала на товарища

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В Перми сотрудники Росгвардии задержали пермячку, подозреваемую в убийстве знакомого. В пресс-службе Росгвардии пояснили, что силовики получили сообщение от дежурного о криках и звуках борьбы в одной из квартир дома на улице Челюскинцев.
В квартире сотрудники нашли тело мужчины, а также пермячку, которая была пьяна. Оказалось, что ней и знакомым возникла ссора во время застолья. Женщина схватилась за ножницы и множество раз ударила товарища. Пермяк скончался на месте.
Подозреваемую передали сотрудникам полиции.