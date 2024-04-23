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Пермячку задержали за убийство знакомого ножницами

Пермячку задержали за убийство знакомого ножницами. Почему она напала на товарища

23 апреля 2024, 04:57
Фото: ideogram.ai

Пермячку задержали за убийство знакомого ножницами

Силовики нашли тело мужчины в квартире на улице Челюскинцев.

В Перми сотрудники Росгвардии задержали пермячку, подозреваемую в убийстве знакомого. В пресс-службе Росгвардии пояснили, что силовики получили сообщение от дежурного о криках и звуках борьбы в одной из квартир дома на улице Челюскинцев.

В квартире сотрудники нашли тело мужчины, а также пермячку, которая была пьяна. Оказалось, что ней и знакомым возникла ссора во время застолья. Женщина схватилась за ножницы и множество раз ударила товарища. Пермяк скончался на месте.

Подозреваемую передали сотрудникам полиции.

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#Пермь#Убийство#Нападение
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