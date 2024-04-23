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Пермяк пришел в гости к малознакомому пенсионеру и ограбил его

Пермяк пришел в гости к малознакомому пенсионеру и ограбил его

23 апреля 2024, 06:25
Фото: 1MI
Его добычей стали холодильник, телевизор, стиральная машина и микроволновка.

В Пермском округе участковый задержал грабителя. Молодой человек обобрал пенсионера, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В начале апреля в дежурную часть отдела МВД России «Пермский» обратился 66-летний местный житель. Он сообщил, что из его квартиры похищена бытовая техника. Общий ущерб составил 20 тыс. рублей.

По указанным потерпевшим приметам участковым уполномоченным полиции был задержан подозреваемый 26-летний пермяк.

Потерпевший пригласил к себе домой малознакомого молодого человека. В какой-то момент у них произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину многочисленные удары по телу и голове.

Затем грабитель при помощи такси вывез из квартиры потерпевшего бытовую технику: холодильник, телевизор, стиральную машину, микроволновую печь. Похищенное злоумышленник сдал в ближайший комиссионный магазин. Вырученные 10 тыс. рублей мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж»

Похищенное имущество возвращено потерпевшему. Следствие продолжается.

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#Происшествия#Общество#Криминал#Грабеж
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