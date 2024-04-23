Пермяк пришел в гости к малознакомому пенсионеру и ограбил его

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:26
В Пермском округе участковый задержал грабителя. Молодой человек обобрал пенсионера, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В начале апреля в дежурную часть отдела МВД России «Пермский» обратился 66-летний местный житель. Он сообщил, что из его квартиры похищена бытовая техника. Общий ущерб составил 20 тыс. рублей.
По указанным потерпевшим приметам участковым уполномоченным полиции был задержан подозреваемый 26-летний пермяк.
Потерпевший пригласил к себе домой малознакомого молодого человека. В какой-то момент у них произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину многочисленные удары по телу и голове.
Затем грабитель при помощи такси вывез из квартиры потерпевшего бытовую технику: холодильник, телевизор, стиральную машину, микроволновую печь. Похищенное злоумышленник сдал в ближайший комиссионный магазин. Вырученные 10 тыс. рублей мужчина потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж»
Похищенное имущество возвращено потерпевшему. Следствие продолжается.