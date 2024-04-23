Пермякам бесплатно покажут фильм «Мира» с переводом на жестовый язык

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
В Перми пройдет бесплатный показ фильма «Мира» (12+) с переводом на русский жестовый язык. Сеанс состоится 24 апреля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Семья». Билеты покупать не нужно, но необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля «Мы услышим» для посещения кинопоказа. Проход в зал откроется за 40 минут до начала трансляции.
Фестиваль направлен на расширение технологических инноваций, они должны повысить качество жизни и уровень социальной интеграции людей, у которых есть проблемы со слухом. В рамках фестиваля кино с переводом на жестовый язык будут показывать в 11 городах.
Фильм рассказывает о старшекласснице Лере, которая пытается спастись от метеоритного дождя. Ей помогает отец, который находится в космосе.