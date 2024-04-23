Пермякам бесплатно покажут фильм «Мира» с переводом на жестовый язык

В Перми пройдет бесплатный показ фильма «Мира» (12+) с переводом на русский жестовый язык. Сеанс состоится 24 апреля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Семья». Билеты покупать не нужно, но необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля «Мы услышим» для посещения кинопоказа. Проход в зал откроется за 40 минут до начала трансляции.