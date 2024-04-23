Подростки из Перми снялись в шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС

13-летняя пермячка Маргарита Кудреватых учится в кадетской школе и занимается легкой атлетикой. «Участники „Суперниндзя“ всегда были героями для меня. Многие падали, получали травмы, а я не понимала, как они не боятся, поднимаются и идут дальше. Именно они вдохновили меня на участие в шоу», — говорит она. А ее земляк, 14-летний Лев Барях, профессионально занимается скалолазанием и работает над приложением «СкалолазоТиндер». «Иногда нужен тот, кто подстрахует, когда все друзья заняты. Поэтому и хочу запустить приложение, где в профиле у каждого скалолаза разместить его основные характеристики. Такое приложение „СкалолазоТиндер“ поможет найти напарника», — рассказывает подросток.