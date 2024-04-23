Подростки из Перми снялись в шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:33
Два пермских школьника приняли участие в съемках спортивного шоу «Суперниндзя. Дети». Премьера выпуска состоится 5 мая в 19:30 на телеканале СТС. Призовой фонд 6 млн рублей достанется только трем победителям. За него будут бороться 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси.
13-летняя пермячка Маргарита Кудреватых учится в кадетской школе и занимается легкой атлетикой. «Участники „Суперниндзя“ всегда были героями для меня. Многие падали, получали травмы, а я не понимала, как они не боятся, поднимаются и идут дальше. Именно они вдохновили меня на участие в шоу», — говорит она. А ее земляк, 14-летний Лев Барях, профессионально занимается скалолазанием и работает над приложением «СкалолазоТиндер». «Иногда нужен тот, кто подстрахует, когда все друзья заняты. Поэтому и хочу запустить приложение, где в профиле у каждого скалолаза разместить его основные характеристики. Такое приложение „СкалолазоТиндер“ поможет найти напарника», — рассказывает подросток.
В проекте «Суперниндзя. Дети» юные атлеты прошли одну из сложнейших трасс в мире длиной 86 м. Для освещения конструкции понадобились 900 приборов и 1,5-километровая светодиодная лента. В пресс-службе телеканала СТС сообщают, что главной особенностью «детской» версии шоу является разнообразие препятствий и их адаптация под каждую возрастную категорию участников — 9-10, 11-12 и 13-14 лет. Перед съемками трассу тестировали сами участники под руководством тренеров и судей телепроекта.