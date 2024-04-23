Погибли два человека. Пермяк остался жив после ДТП, но его переехал другой автомобиль

Через несколько минут после этого 35-летний водитель BMW наехал на пешехода 2003 года рождения, который лежал на дороге. Он также сбил парня 2004 года рождения, который хотел помочь пострадавшему. В итоге оба пермяка скончались. Водитель BMW ехал на зеленый свет.