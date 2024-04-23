Погибли два человека. Пермяк остался жив после ДТП, но его переехал другой автомобиль

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В полиции рассказали подробности о ДТП с двумя жертвами в Перми. Речь идет об аварии, которая случилась ночью 22 апреля на шоссе Космонавтов. По данным МВД, в сторону Одоевского ехал автомобиль Nissan Almera, которым управлял парень 2005 года рождения.
На перекрестке с улицей Братьев Игнатовых он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода 2003 года рождения, который также переходил дорогу на красный свет.
Через несколько минут после этого 35-летний водитель BMW наехал на пешехода 2003 года рождения, который лежал на дороге. Он также сбил парня 2004 года рождения, который хотел помочь пострадавшему. В итоге оба пермяка скончались. Водитель BMW ехал на зеленый свет.
По предварительным данным, оба водителя были трезвы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.