Порадовались жаре и хватит. Пермский край накроют дождь, снег и сильный ветер

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Пермском крае 24 апреля ухудшится погода. В Минтербезе со ссылкой на синоптиков уточняют, что ожидаются сильный дождь, мокрый снег, порывы ветра до 18 м/с и резкое похолодание. В отдельных районах региона возможна гроза.
Пермяков призывают быть осторожнее, так как из-за ухудшения погоды есть риск увеличения числа аварий, ДТП, аварий на системах ЖКХ. Не стоит находиться возле деревьев и линий электропередач.
При возникновении чрезвычайных ситуаций о них нужно сообщать по номеру 112.
Ранее синоптики отмечали, что аномальная жара сменится похолоданием и снегом. Самыми холодными днями на неделе станут среда и четверг.