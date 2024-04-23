Порадовались жаре и хватит. Пермский край накроют дождь, снег и сильный ветер

В Пермском крае 24 апреля ухудшится погода. В Минтербезе со ссылкой на синоптиков уточняют, что ожидаются сильный дождь, мокрый снег, порывы ветра до 18 м/с и резкое похолодание. В отдельных районах региона возможна гроза.