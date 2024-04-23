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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Пермский край накроют дождь, снег и сильный ветер

Порадовались жаре и хватит. Пермский край накроют дождь, снег и сильный ветер

23 апреля 2024, 09:06
Фото: пресс-служба Минтербеза Пермского края

Пермский край накроют дождь, снег и сильный ветер

Погода испортится в среду.

В Пермском крае 24 апреля ухудшится погода. В Минтербезе со ссылкой на синоптиков уточняют, что ожидаются сильный дождь, мокрый снег, порывы ветра до 18 м/с и резкое похолодание. В отдельных районах региона возможна гроза.

Пермяков призывают быть осторожнее, так как из-за ухудшения погоды есть риск увеличения числа аварий, ДТП, аварий на системах ЖКХ. Не стоит находиться возле деревьев и линий электропередач.

При возникновении чрезвычайных ситуаций о них нужно сообщать по номеру 112.

Ранее синоптики отмечали, что аномальная жара сменится похолоданием и снегом. Самыми холодными днями на неделе станут среда и четверг.

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#Пермь#Погода
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