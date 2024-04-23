Пострадали женщина и ребенок. Пермяка будут судить за сбитых пешеходов возле ТРК

17 декабря 2023 года водитель Lexus при повороте на улицу Революции не предоставил преимущество в движении двум пешеходам: 2010 и 1971 годов рождения. 53-летнюю женщину отбросило под колеса машины, был причинен тяжкий вред здоровью. Ее дочь серьезных травм избежала, но получила множество ссадин и сотрясение.