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Пермяка будут судить за сбитых пешеходов возле ТРК

Пострадали женщина и ребенок. Пермяка будут судить за сбитых пешеходов возле ТРК

23 апреля 2024, 08:02
Фото: читателя Properm.ru

Пермяка будут судить за сбитых пешеходов возле ТРК

Водитель признал вину.
Сюжет
Дтп

В Перми завершено расследование уголовного дела о ДТП возле ТРК «Семья». По данным пресс-службы МВД, 46-летнего водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения — это привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека.

17 декабря 2023 года водитель Lexus при повороте на улицу Революции не предоставил преимущество в движении двум пешеходам: 2010 и 1971 годов рождения. 53-летнюю женщину отбросило под колеса машины, был причинен тяжкий вред здоровью. Ее дочь серьезных травм избежала, но получила множество ссадин и сотрясение.

Во время расследования дела мужчина был под подпиской о невыезде. Он признал вину и возместил моральный ущерб потерпевшей. В ближайшее дело водителя будут судить.

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