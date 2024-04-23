Проект устарел. Мэр Перми рассказал, что происходит с недостроенным крематорием

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Глава Перми Эдуард Соснин рассказал, на каком этапе сейчас находятся работы по строительству крематория. По словам мэра, хоть расходы на возведение объекта переносятся на 2025 год, но процесс идет. Правда, не фактически на стройплощадке, а над проектом крематория.
По словам мэра, изначальный проект крематория устарел как технически, так и морально. В частности, есть проблема с печами. Сейчас местные власти обсуждают это с коллегами из Челябинска, где имеется крематорий.
«Перенос не означает паузы или прекращение работы по крематорию», — подытожил Соснин.
Ранее власти перенесли 75 млн, выделенные на строительство крематория, на 2025 год. Сейчас в планах перенести еще 123 млн рублей.
Последнюю попытку достроить крематорий власти приняли в 2023 году. Даже был заключен контракт на выполнение работ, но затем контракт расторгли по соглашению сторон. Власти не объяснили причины этого, но позже в УФАС пояснили, что виноват заказчик МКУ «Пермблагоустройство», который не подготовил строительную площадку к работам.