Проект устарел. Мэр Перми рассказал, что происходит с недостроенным крематорием

Последнюю попытку достроить крематорий власти приняли в 2023 году. Даже был заключен контракт на выполнение работ, но затем контракт расторгли по соглашению сторон. Власти не объяснили причины этого, но позже в УФАС пояснили, что виноват заказчик МКУ «Пермблагоустройство», который не подготовил строительную площадку к работам.