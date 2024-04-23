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Провал российский игры «Смута» помог пермской инди-студии «Мортёшка»

Провал российский игры «Смута» помог пермской инди-студии «Мортёшка»

23 апреля 2024, 10:53
Новая игра от пермских разработчиков выйдет в следующем году.

Глава пермской инди-студии «Мортёшка» Владимир Белецкий рассказал на подкасте «Пилим, трем», что выход игры российской игры «Смута» помог студии — на сайт пермяков стали чаще заходить. Ведущие добавили, что провал «Смуты» — хорошая реклама для прошлой пермской игры «Черная книга», так как проект от «Мортёшки» вспоминают как успешную российскую игру.

«Черная книга» от пермской студии вышла в 2021 году — она основана на мифологии коми-пермяков. Журнал «Игромания» назвал ее лучшей ролевой игрой года. На площадке Steam у игры 4,3 тыс. обзоров пользователей, 93% из них положительные, рейтинг 9 из 10. «Смута» доступна только в российском магазине VK Play, игре оставили 1,6 тыс. отзывов, рейтинг 6 из 10. Разработка «Черной книги» обошлась в 160 тыс. долларов, которые были собраны через краудфандинг.

Новая игра от «Мортёшка» «Лихо одноглазое» основана на русской сказке, игра выйдет в 2025 году. При этом у студии есть шанс на ошибку. Даже если игра провалится, то пермяки продолжат работу над новым проектом.

Трейлер следующий игры «Мортёшки»
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