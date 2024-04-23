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Реставрация Успенского собора в Осе обойдется в 49 миллионов рублей

Реставрация Успенского собора в Осе обойдется в 49 миллионов рублей

23 апреля 2024, 05:39
Фото: Осинский краеведческий музей
Восстановление здания должно завершиться 5 ноября 2025 года.

ГКБУ «Пермский краеведческий музей» объявил аукцион на выполнение работ по реставрации собора Успения Пресвятой Богородицы в Осе. Начальная и максимальная цена контракта составила 49 млн 33 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется отремонтировать кровлю сооружения, восстановить кирпичную кладку, провести электричество и систему пожарной сигнализации. Начаться работы должны 6 июня 2024 года, а завершиться — 5 ноября 2025 года.

Подать заявки на участие в торгах можно до 21 мая. Победитель станет известен 24 мая. В течение 7 календарных дней после заключения контракта исполнитель получит аванс в виде 10% от суммы контракта.

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