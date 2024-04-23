Скончалась костюмер Пермского театра оперы и балета Елена Соколова

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
22 апреля скончалась костюмер Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Елена Соколова, родившаяся в 1972 году. Она ушла из жизни из-за продолжительной болезни. В соцсетях театра пояснили, что коллеги и артисты называют Соколову настоящим профессионалом, которая не боялась сложных задач — она была внимательна к нюансам в своем деле.
«Мы запомним ее добрым, отзывчивым и творческим человеком. Приносим искренние соболезнования близким и родным Елены Юрьевны», — отметили в театре.
Ранее стало известно о гибели заведующего гримерным цехом театра Сергея Мухина — он погиб, попав под поезд в конце марта.