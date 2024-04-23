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22 апреля скончалась костюмер Пермского театра оперы и балета Елена Соколова

Скончалась костюмер Пермского театра оперы и балета Елена Соколова

23 апреля 2024, 03:04
Фото: properm.ru / vk.com/permopera

22 апреля скончалась костюмер Пермского театра оперы и балета Елена Соколова

От Соколовой зависело, как артистки будут выглядеть на спектаклях.

22 апреля скончалась костюмер Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Елена Соколова, родившаяся в 1972 году. Она ушла из жизни из-за продолжительной болезни. В соцсетях театра пояснили, что коллеги и артисты называют Соколову настоящим профессионалом, которая не боялась сложных задач — она была внимательна к нюансам в своем деле.

«Мы запомним ее добрым, отзывчивым и творческим человеком. Приносим искренние соболезнования близким и родным Елены Юрьевны», — отметили в театре.

Ранее стало известно о гибели заведующего гримерным цехом театра Сергея Мухина — он погиб, попав под поезд в конце марта.

Следователи назвали причину смерти пермского гримера Сергея Мухина
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#Пермь
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