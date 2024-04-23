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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Тело пропавшей в Прикамье 21-летней девушки нашли в лесу

СМИ: тело пропавшей в Яйве молодой девушки нашли в лесу со следами насилия

23 апреля 2024, 11:04
Фото: страница девушки в социальных сетях

Тело пропавшей в Прикамье 21-летней девушки нашли в лесу

У Александры остался муж и полуторагодовалая дочь.

В Пермском крае нашли погибшей 21-летнюю Александру Шелунцову из поселка Яйва. Девушка пропала днем 20 апреля. О печальном известии сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой три дня спустя — сегодня. По уже существующим правилам волонтеры не стали разглашать информацию и комментировать случившееся.

Муж Александры говорит, что девушка пошла с полуторагодовалой дочерью к маме. Отец-рыбак попросил девушку сходить и накопать ему дождевых червей, сообщает «КП-Пермь». Александра оставила маленькую дочь с матерью, взяла стеклянную банку и ушла. Она так и не вернулась домой.

По словам мужа погибшей, девушку нашли абсолютно голой, со следами удушения. Он подозревает, что над ней могли надругаться и убить. Позже соседка рассказала мужчине, что видела его покойную супругу вечером в компании двух неизвестных молодых людей. Эту информацию передали в полицию. По данным источника «КП-Пермь», тело девушки нашли в канаве в лесу. Есть вероятность, что скоро возбудят уголовное дело.

Вишневые волосы и голубые глаза. В поселке Яйва пропала 21-летняя девушка
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#Происшествия#Общество#Пермь#Пропал человек#Яйва
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