СМИ: тело пропавшей в Яйве молодой девушки нашли в лесу со следами насилия

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Пермском крае нашли погибшей 21-летнюю Александру Шелунцову из поселка Яйва. Девушка пропала днем 20 апреля. О печальном известии сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой три дня спустя — сегодня. По уже существующим правилам волонтеры не стали разглашать информацию и комментировать случившееся.
Муж Александры говорит, что девушка пошла с полуторагодовалой дочерью к маме. Отец-рыбак попросил девушку сходить и накопать ему дождевых червей, сообщает «КП-Пермь». Александра оставила маленькую дочь с матерью, взяла стеклянную банку и ушла. Она так и не вернулась домой.
По словам мужа погибшей, девушку нашли абсолютно голой, со следами удушения. Он подозревает, что над ней могли надругаться и убить. Позже соседка рассказала мужчине, что видела его покойную супругу вечером в компании двух неизвестных молодых людей. Эту информацию передали в полицию. По данным источника «КП-Пермь», тело девушки нашли в канаве в лесу. Есть вероятность, что скоро возбудят уголовное дело.