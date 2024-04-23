СМИ: тело пропавшей в Яйве молодой девушки нашли в лесу со следами насилия

По словам мужа погибшей, девушку нашли абсолютно голой, со следами удушения. Он подозревает, что над ней могли надругаться и убить. Позже соседка рассказала мужчине, что видела его покойную супругу вечером в компании двух неизвестных молодых людей. Эту информацию передали в полицию. По данным источника «КП-Пермь», тело девушки нашли в канаве в лесу. Есть вероятность, что скоро возбудят уголовное дело.