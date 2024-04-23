Сотрудник НПО «Искра» начислял премии подчинённым, но деньги забирал себе

Апеляционным постановлением Пермского краевого суда в марте 2024 года обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере четырехсот тысяч рублей.