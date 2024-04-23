Сотрудник НПО «Искра» начислял премии подчинённым, но деньги забирал себе

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Суд вынес приговор бывшему должностному лицу пермского ПАО «НПО „Искра“, признанного виновным в мошенничестве. Выявили злоупотребления пермяка сотрудники УФСБ России по Пермскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудник ПАО «НПО „Искра“, расхищал средства предприятия в особо крупном размере путем незаконного завышения премиальных выплат работникам и предоставления в бухгалтерию фиктивной отчетности о достигнутых результатах.
В период с июля 2020 по август 2022 г. сотрудник компании, используя свое служебное положение, давал незаконные указания своему подчиненному начислять денежные средства работникам предприятия с условием последующего возврата.
Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении должностного лица в июне 2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Апеляционным постановлением Пермского краевого суда в марте 2024 года обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере четырехсот тысяч рублей.