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Published Сегодня, 15:27

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Updated Сегодня, 15:28

Сотрудник НПО «Искра» начислял премии подчинённым, но деньги забирал себе

Сотрудник НПО «Искра» начислял премии подчинённым, но деньги забирал себе

23 апреля 2024, 15:27
Фото: properm.ru
Признанный виновным в мошенничестве, мужчина ближайшие годы проведет в колонии.
Сюжет
ФСБ

Суд вынес приговор бывшему должностному лицу пермского ПАО «НПО „Искра“, признанного виновным в мошенничестве. Выявили злоупотребления пермяка сотрудники УФСБ России по Пермскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник ПАО «НПО „Искра“, расхищал средства предприятия в особо крупном размере путем незаконного завышения премиальных выплат работникам и предоставления в бухгалтерию фиктивной отчетности о достигнутых результатах.

В период с июля 2020 по август 2022 г. сотрудник компании, используя свое служебное положение, давал незаконные указания своему подчиненному начислять денежные средства работникам предприятия с условием последующего возврата.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении должностного лица в июне 2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Апеляционным постановлением Пермского краевого суда в марте 2024 года обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере четырехсот тысяч рублей.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#ФСБ#Искра#НПО Искра
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