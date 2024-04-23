Названа сумма, которую потратили туристы за отдых на природе в Пермском крае

В Пермском крае в 2023 году туристы заплатили за посещение трех особо охраняемых природных территорий 1,5 млн рублей, сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на Минприроды. Обязанность платить по 100 рублей с человека появилась с середины лета 2023 года при посещении парка «Пермский», охраняемых ландшафтов «Полюд (Полюдов камень») и «Колчимский (Помяненный) камень».