Названа сумма, которую потратили туристы за отдых на природе в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Пермском крае в 2023 году туристы заплатили за посещение трех особо охраняемых природных территорий 1,5 млн рублей, сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на Минприроды. Обязанность платить по 100 рублей с человека появилась с середины лета 2023 года при посещении парка «Пермский», охраняемых ландшафтов «Полюд (Полюдов камень») и «Колчимский (Помяненный) камень».
100 рублей нужно платить за одно посещение сроком три дня. Если этого не сделать, то туристов могут оштрафовать. Правда, составлено было всего девять протоколов, итоговая сумма штрафов — 12 тыс. рублей.
За другие нарушения туристов штрафовали чаще — 114 протоколов на 336 тыс. рублей. Среди нарушений, например, разведение костров в неположенных местах, оставление мусора.
Заплатить за посещение ООПТ можно онлайн на сайте дирекции ООПТ Пермского края, либо по QR-кодам, расположенным на стендах в районе ООПТ. Необходимо распечатать разрешение, которое придет после оплаты, либо иметь возможность показать документ в электронном виде.