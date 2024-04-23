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Published Сегодня, 09:30

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Туристы в Прикамье заплатили в 2023 году за посещение ООПТ 1,5 миллиона рублей

Названа сумма, которую потратили туристы за отдых на природе в Пермском крае

23 апреля 2024, 09:30
Фото: properm.ru

Туристы в Прикамье заплатили в 2023 году за посещение ООПТ 1,5 миллиона рублей

Платить нужно всего по 100 рублей.
Сюжет
Туризм

В Пермском крае в 2023 году туристы заплатили за посещение трех особо охраняемых природных территорий 1,5 млн рублей, сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на Минприроды. Обязанность платить по 100 рублей с человека появилась с середины лета 2023 года при посещении парка «Пермский», охраняемых ландшафтов «Полюд (Полюдов камень») и «Колчимский (Помяненный) камень».

100 рублей нужно платить за одно посещение сроком три дня. Если этого не сделать, то туристов могут оштрафовать. Правда, составлено было всего девять протоколов, итоговая сумма штрафов — 12 тыс. рублей.

За другие нарушения туристов штрафовали чаще — 114 протоколов на 336 тыс. рублей. Среди нарушений, например, разведение костров в неположенных местах, оставление мусора.

Заплатить за посещение ООПТ можно онлайн на сайте дирекции ООПТ Пермского края, либо по QR-кодам, расположенным на стендах в районе ООПТ. Необходимо распечатать разрешение, которое придет после оплаты, либо иметь возможность показать документ в электронном виде.

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#Пермь#Туризм#Штрафы#Туристы#Внутренний туризм
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