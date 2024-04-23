СУ СК Прикамья возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта РФ

Как сообщает следствие, 9 сентября 2023 года исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Краснокамскому городскому округу выдал 84-летней женщине паспорт гражданина России. Так, было нарушено действующее законодательство РФ, поскольку женщина гражданкой РФ не является и не имеет основания для получения российского гражданства.