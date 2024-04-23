СУ СК Прикамья возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта РФ

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В городе Краснокамск Пермского края возбудили уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта гражданина РФ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ Прикамья в социальных сетях.
Как сообщает следствие, 9 сентября 2023 года исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Краснокамскому городскому округу выдал 84-летней женщине паспорт гражданина России. Так, было нарушено действующее законодательство РФ, поскольку женщина гражданкой РФ не является и не имеет основания для получения российского гражданства.
В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации). Проводится проверка, идет выяснение всех обстоятельств, а также сбор доказательной базы.