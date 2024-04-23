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СУ СК Прикамья возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта РФ

СУ СК Прикамья возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта РФ

23 апреля 2024, 12:35
Фото: 1MI
По факту инцидента проводится проверка.

В городе Краснокамск Пермского края возбудили уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта гражданина РФ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ Прикамья в социальных сетях.

Как сообщает следствие, 9 сентября 2023 года исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Краснокамскому городскому округу выдал 84-летней женщине паспорт гражданина России. Так, было нарушено действующее законодательство РФ, поскольку женщина гражданкой РФ не является и не имеет основания для получения российского гражданства.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации). Проводится проверка, идет выяснение всех обстоятельств, а также сбор доказательной базы.

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#Краснокамск#Пермский край#Уголовное дело#Паспорт#Российское гражданство#Нарушение законодательства#Следственное управление СК РФ Прикамья#Статья 292.1 УК РФ#ОМВД России
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