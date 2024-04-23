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Туроператор запустит из Перми чартерные рейсы в Калининград

Туроператор запустит из Перми чартерные рейсы в Калининград

23 апреля 2024, 09:39
Фото: 1MI
Полеты будут выполняться до 30 сентября текущего года.

С мая 2024 года авиакомпания Nordwind запустит чартерные рейсы из Перми в Калининград. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Большое Савино.

Программа полета рассчитана на совершение поездок два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Рейсы будут выполняться до 30 сентября на Boeing-737. По данным сервиса Tourvisor, организацией рейсов займется туроператор Pegas. Тур в Калининград на двоих на шесть ночей обойдется минимум в 87 тыс. руб.

На данный момент из Перми в Калининград два раза в неделю летают самолеты авиаперевозчика «Икар».

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#Пермь#Калининград#Туроператор#Авиаперевозчик#Чартеры#Рейсы#Авиакомпания#Nordwind#Тур#Икар
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