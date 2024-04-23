Туроператор запустит из Перми чартерные рейсы в Калининград

Программа полета рассчитана на совершение поездок два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Рейсы будут выполняться до 30 сентября на Boeing-737. По данным сервиса Tourvisor, организацией рейсов займется туроператор Pegas. Тур в Калининград на двоих на шесть ночей обойдется минимум в 87 тыс. руб.