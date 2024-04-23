В ДТП на Восточном обходе Перми столкнулись два самосвала и «Газель»

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
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Сегодня, 23 апреля, на 19 км автодороги Восточный обход Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. В нем пострадал один человек, сообщают в краевом ГИБДД.
Около 14:10 водитель автомобиля FAW, двигаясь по правому ряду, допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ, после чего КамАЗ откинуло на впереди стоящую «ГАЗель».
34-летний водитель китайского автомобиля госпитализирован. В момент автоавариии в КамАЗе и «ГАЗели» людей не было.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.