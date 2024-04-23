В «Единой России» сообщили об итогах работы гуманитарной миссии за два года

Совместно с нашими партнёрами — общественными организациями, предприятиями, депутатским корпусом — ежегодно мы отправляем около 100 тонн помощи, в том числе по заявкам самих военных. Бойцам направляем оборудование и приборы для выполнения боевых задач и налаживания быта на передовой, автомобили, медикаменты, тёплые вещи, предметы гигиены и продукты длительного хранения, а также письма и рисунки от учащихся школ Прикамья и воспитанников детсадов.