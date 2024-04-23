В «Единой России» сообщили об итогах работы гуманитарной миссии за два года

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Согласно заявлению секретаря генсовета, отделения ЕР в субъектах Российской Федерации с начала спецоперации собрали и доставили в новые регионы свыше 110 тысяч тонн гуманитарных грузов. На закупку машин, дронов, средств связи, радиоэлектроники и систем разведки, тепловизоров и снаряжения для военнослужащих было собрано и направлено порядка 13 миллиардов рублей, — рассказал Турчак.
Также он сообщил, что более полутора тысяч детей из ЛДНР, Харьковской, Запорожской и Белгородской областей были направлены «Единой Россией» в федеральные клиники страны для прохождения лечения и реабилитации.
По словам главы штаба, вице-спикера ГД РФ Анны Кузнецовой, в Белгородской области действует программа медико-психологической реабилитации детей. Более 500 местных ребят были направлены на отдых и оздоровление при поддержке ЕР, сообщает mkset.ru.
В числе прочего «Единая Россия» не забывает и о пожилых жителях новых регионов. Волонтеры партии трудятся в ПВР — туда доставляют бытовую технику, лекарственные средства, медоборудование и прочее.
В перечень важных направлений работы гуманитарного штаба ЕР входит и помощь фронту. На базе Центра беспилотных систем, учрежденного при участии «Единой России» и фонда «Наша Правда», запущено производство FPV-беспилотников «Скворец».
По информации, озвученной руководителем центрисполкома партии Александром Сидякиным, вскоре бойцы получат от единороссов еще две тысячи «Скворцов».
Как отмечают представители Министерства обороны, МЧС и ФМБА, партия «Единая Россия» вносит неоценимый вклад в обеспечение населения новых регионов гуманитарной помощью.
Поблагодарив участников гуманитарного штаба ЕР, Андрей Турчак подчеркнул, что штаб стал объединяющим звеном для общественных и благотворительных организаций, предпринимателей, волонтеров МГЕР и «Волонтерской Роты», а также их партнеров.
По данным сайта партии ER.RU, в конце заседания секретарь генсовета отметил, что деятельность гуманитарного штаба «Единой России» не должна прекращаться до победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.
«С началом СВО региональное отделение „Единой России“ в Прикамье наладило системную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса, а с началом мобилизации — и военнослужащим воинских частей, в которых служат наши земляки.
Совместно с нашими партнёрами — общественными организациями, предприятиями, депутатским корпусом — ежегодно мы отправляем около 100 тонн помощи, в том числе по заявкам самих военных. Бойцам направляем оборудование и приборы для выполнения боевых задач и налаживания быта на передовой, автомобили, медикаменты, тёплые вещи, предметы гигиены и продукты длительного хранения, а также письма и рисунки от учащихся школ Прикамья и воспитанников детсадов.
В начале апреля я в очередной раз сопровождал один из таких грузов и убедился, что наша помощь очень востребована, бойцы благодарят за поддержку и внимание, — отметил Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края.