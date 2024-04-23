В МЧС рассказали, какие территории Прикамья на особом контроле в сезон паводка

С наступлением паводкового сезона в Пермском крае на отдельных участках региона возможен выход уровня воды на пойму и затопление пониженных участков местности. На контроле ГУ МЧС Прикамья находятся территории в г. Чусовой Чусовского ГО, р. Усьва и Александровск в Александровском МО, р. Лытва, а также двух низководных мостов в с. Моховое Кунгурского МО. Об этом Properm.ru сообщило ведомство.