В МЧС рассказали, какие территории Прикамья на особом контроле в сезон паводка

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
С наступлением паводкового сезона в Пермском крае на отдельных участках региона возможен выход уровня воды на пойму и затопление пониженных участков местности. На контроле ГУ МЧС Прикамья находятся территории в г. Чусовой Чусовского ГО, р. Усьва и Александровск в Александровском МО, р. Лытва, а также двух низководных мостов в с. Моховое Кунгурского МО. Об этом Properm.ru сообщило ведомство.
В регионе продолжается повышение уровней рек в результате аномального потепления с 19 по 21 апреля. Ранее в ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что в ходе весеннего половодья на фоне температурного фона до +25° может затопить также Кудымкар (Кудымкарский округ).