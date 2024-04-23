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В МЧС рассказали, какие территории Прикамья на особом контроле в сезон паводка

В МЧС рассказали, какие территории Прикамья на особом контроле в сезон паводка

23 апреля 2024, 07:25
Фото: 1MI
В Пермском крае продолжается интенсивное таяние снега после рекордного потепления с 19 по 21 апреля.

С наступлением паводкового сезона в Пермском крае на отдельных участках региона возможен выход уровня воды на пойму и затопление пониженных участков местности. На контроле ГУ МЧС Прикамья находятся территории в г. Чусовой Чусовского ГО, р. Усьва и Александровск в Александровском МО, р. Лытва, а также двух низководных мостов в с. Моховое Кунгурского МО. Об этом Properm.ru сообщило ведомство.

В регионе продолжается повышение уровней рек в результате аномального потепления с 19 по 21 апреля. Ранее в ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что в ходе весеннего половодья на фоне температурного фона до +25° может затопить также Кудымкар (Кудымкарский округ).

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#Пермский край#Мчс#Паводок#Затопление#Половодье#Вода#Прикамье#Реки#Территории#Паводковый сезон
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