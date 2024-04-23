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В МЧС заявили, что ремонт через реку в Прикамье отремонтируют после паводка

В МЧС рассказали о мосте, который размыло из-за паводка в Пермском крае

23 апреля 2024, 02:49
Фото: «Подслушано Ильинский»

В МЧС заявили, что ремонт через реку в Прикамье отремонтируют после паводка

Мост размыло еще в начале прошлой недели.

В МЧС прокомментировали ситуацию с мостом, который размыло через реку Гаревая. В министерстве пояснили, что в связи увеличившимся объемом воды, проходящим через водопропускную трубу, на участке дороги в селе Васильевское на полотне образовалась трещина.

«С целью недопущения аварийной ситуации, было принято решение о закрытии участка дороги через р. Гаревая (ул.Сержата с. Васильевское) на ремонт», — отметили в МЧС.

При этом ремонт пока не начался, его проведет дорожная организация после снижения паводка. Имеется объездной путь. Кроме того, через реку Гаревая есть два пешеходных моста, по которым люди добираются до магазинов, ФАПа, администрации.

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