В Перми готовится к открытию второй ресторан международной сети TomYumBar

В ближайшее время в ТРК «Планета», на втором этаже, планируется открытие второго в Перми ресторана паназиатской кухни сети TomYumBar. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра изданию «Новый компаньон». Заведение будет находится рядом с фудкортом на втором этаже здания.