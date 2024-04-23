В Перми готовится к открытию второй ресторан международной сети TomYumBar

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В ближайшее время в ТРК «Планета», на втором этаже, планируется открытие второго в Перми ресторана паназиатской кухни сети TomYumBar. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра изданию «Новый компаньон». Заведение будет находится рядом с фудкортом на втором этаже здания.
Международная сеть планирует открыть в Перми не менее пяти заведений, в числе которых три крупных ресторана и два заведения формата street-food. Для открытия TomYumBar рассматривает помещения в местных ТЦ.
Сеть паназиатских заведений была основана в 2016 году в Новосибирске. На данный момент она насчитывает более 30 ресторанов на территории России, Казахстана и Узбекистана. Специализируется сеть по большей части на вариациях тайского супа «том-ям».