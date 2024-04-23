В Перми признанные семь лет назад аварийными дома отказываются расселять

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Суд по иску прокуратуры Индустриального района Перми постановил ускорить расселение двух аварийных домов в городе. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Проверкой ведомства установлено, что многоквартирные дома по адресам: по ул. Беляева, 30 и ул. Танкистов, 37 признаны аварийными в 2017 году. Первоначально их планировали расселить до конца 2023 года. Однако, позже срок расселения Управлением жилищных отношений администрации Перми был продлен до конца 2030 года. В настоящее время техническое состояние жилых объектов для проживания в нем граждан является небезопасным, а срок их сноса, по мнению надзорного органа, не отвечает критериям разумности.
Прокурором в суд направлены исковые заявления о признании незаконными распоряжений Управления жилищных отношений администрации Перми в части продления срока и возложении обязанности установить новый срок отселения жильцов данных домов. Индустриальный районный суд Перми исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, исполнение судебного решения находится на контроле надзорного органа.