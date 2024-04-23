В Перми признанные семь лет назад аварийными дома отказываются расселять

Проверкой ведомства установлено, что многоквартирные дома по адресам: по ул. Беляева, 30 и ул. Танкистов, 37 признаны аварийными в 2017 году. Первоначально их планировали расселить до конца 2023 года. Однако, позже срок расселения Управлением жилищных отношений администрации Перми был продлен до конца 2030 года. В настоящее время техническое состояние жилых объектов для проживания в нем граждан является небезопасным, а срок их сноса, по мнению надзорного органа, не отвечает критериям разумности.