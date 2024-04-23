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В Перми признанные семь лет назад аварийными дома отказываются расселять

В Перми признанные семь лет назад аварийными дома отказываются расселять

23 апреля 2024, 16:21
Фото: прокуратура Пермского края
Сроки их расселения был продлён до конца 2030 года.

Суд по иску прокуратуры Индустриального района Перми постановил ускорить расселение двух аварийных домов в городе. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Проверкой ведомства установлено, что многоквартирные дома по адресам: по ул. Беляева, 30 и ул. Танкистов, 37 признаны аварийными в 2017 году. Первоначально их планировали расселить до конца 2023 года. Однако, позже срок расселения Управлением жилищных отношений администрации Перми был продлен до конца 2030 года. В настоящее время техническое состояние жилых объектов для проживания в нем граждан является небезопасным, а срок их сноса, по мнению надзорного органа, не отвечает критериям разумности.

Прокурором в суд направлены исковые заявления о признании незаконными распоряжений Управления жилищных отношений администрации Перми в части продления срока и возложении обязанности установить новый срок отселения жильцов данных домов. Индустриальный районный суд Перми исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, исполнение судебного решения находится на контроле надзорного органа.

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#Аварийное жилье#Суд#Пермь#Прокуратура#Аварийность
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