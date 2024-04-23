В Пермский край может зайти челябинский застройщик

Компания была зарегистрирована в краевой столице 2 апреля. Генеральным директором общества стал Артём Елесин, глава пермского офиса «Железно». Цели компании стороны пока не прокомментировали. Как указывается на сайте у «Голос.Девелопмента», Пермь является для них одним из приоритетных рынков компании вместе с другими крупными городами как Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и Новосибирск.