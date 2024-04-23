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В Пермский край может зайти челябинский застройщик

В Пермский край может зайти челябинский застройщик

23 апреля 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney
Компания была создана кировским застройщиком «Железно» и челябинским девелопером «Голос.Девелопмент».

В Прикамье может зайти челябинский девелопер ООО «Голос.Железно». Организацию создали совместно кировский застройщик «Железно», который строит в Перми ЖК «Камаполис», и «Голос.Девелопмент» из Челябинска. Информацию об этом сообщил «Ъ-Прикамье».

Компания была зарегистрирована в краевой столице 2 апреля. Генеральным директором общества стал Артём Елесин, глава пермского офиса «Железно». Цели компании стороны пока не прокомментировали. Как указывается на сайте у «Голос.Девелопмента», Пермь является для них одним из приоритетных рынков компании вместе с другими крупными городами как Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и Новосибирск.

В частности «Голос.Девелопмент» заинтересован земельными участками в регионах от 1 га в центре города, а также участками площадью более 3-5 га в районах и более 30 га в пригороде.

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#Пермь#Земельные участки#Пермский край#Москва#Челябинск#Территория#Новосибирск#Челябинский застройщик#ООО «Голос.Железно»#ЖК «Камаполис»#Голос.Девелопмент#Артём Елесин#Проект комплексного развития
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