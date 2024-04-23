В Пермском крае силовики остановили нарушителя ПДД выстрелами. Погоня попала на видео

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:43
В Пермском крае сотрудники Госавтоинспекции применили оружие, чтобы остановить водителя, который нарушил правила дорожного движения. По данным ГИБДД, автомобиль ВАЗ-21093 сотрудники заметили утром в Полазне.
Силовики потребовали от водителя остановиться, но он этого не сделал. Началась погоня. Сотрудники выстрелили в воздух — это не помогло. Тогда был открыт огонь по колесам автомобиля. После этого водитель остановился, его задержали.
Выяснилось, что за рулем был 24-летний парень — у него не было прав, имелись признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования водитель отказался.
На парня составили несколько административных протоколов, автомобиль отправили на штрафстоянку.