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В Пермском крае силовики остановили нарушителя ПДД выстрелами

В Пермском крае силовики остановили нарушителя ПДД выстрелами. Погоня попала на видео

23 апреля 2024, 03:40
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае силовики остановили нарушителя ПДД выстрелами

Мужчина пытался скрыться от силовиков.

В Пермском крае сотрудники Госавтоинспекции применили оружие, чтобы остановить водителя, который нарушил правила дорожного движения. По данным ГИБДД, автомобиль ВАЗ-21093 сотрудники заметили утром в Полазне.

Силовики потребовали от водителя остановиться, но он этого не сделал. Началась погоня. Сотрудники выстрелили в воздух — это не помогло. Тогда был открыт огонь по колесам автомобиля. После этого водитель остановился, его задержали.

Выяснилось, что за рулем был 24-летний парень — у него не было прав, имелись признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования водитель отказался.

На парня составили несколько административных протоколов, автомобиль отправили на штрафстоянку.

Видео: t.me/gibdd_159
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