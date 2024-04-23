В пермском парке Горького откроется кафе итальянской кухни

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Летом в Парке имени Горького откроется два летних кафе пермской сети ресторанов итальянской кухни Petruccio. В эти выходные в заведении прошло техническое открытие первой точки в зоне гольф-клуба, рядом с ротондой. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на собственника сети Petruccio Александра Нагаева.
«Мы долго работали над тем, чтобы открыть новую точку в самом сердце города и вот, наконец-то это получилось!», — пишет владелец кафе.
На данный момент сеть Petruccio развивает в Перми пять ресторанов: в ТЦ «Айсберг Modern», БП «МОРИОН», ТРК «СпешиLove», ТЦ «Новая столица» и ТЦ «iMall Эспланада». В заведении подают пиццу, мороженое, а также бургеры.