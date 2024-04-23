В пермском парке Горького откроется кафе итальянской кухни

Летом в Парке имени Горького откроется два летних кафе пермской сети ресторанов итальянской кухни Petruccio. В эти выходные в заведении прошло техническое открытие первой точки в зоне гольф-клуба, рядом с ротондой. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на собственника сети Petruccio Александра Нагаева.