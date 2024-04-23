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Updated Сегодня, 09:20

В Перми в парке Горького откроется кафе итальянской кухни сети Petruccio

В пермском парке Горького откроется кафе итальянской кухни

23 апреля 2024, 09:17
Фото: ideogram.ai

В Перми в парке Горького откроется кафе итальянской кухни сети Petruccio

На этих выходных состоялось техническое открытие заведения

Летом в Парке имени Горького откроется два летних кафе пермской сети ресторанов итальянской кухни Petruccio. В эти выходные в заведении прошло техническое открытие первой точки в зоне гольф-клуба, рядом с ротондой. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на собственника сети Petruccio Александра Нагаева.

«Мы долго работали над тем, чтобы открыть новую точку в самом сердце города и вот, наконец-то это получилось!», — пишет владелец кафе.

На данный момент сеть Petruccio развивает в Перми пять ресторанов: в ТЦ «Айсберг Modern», БП «МОРИОН», ТРК «СпешиLove», ТЦ «Новая столица» и ТЦ «iMall Эспланада». В заведении подают пиццу, мороженое, а также бургеры.

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#Пермь#Рестораны#Парк имени горького#Пицца#Мороженое#Petruccio#Итальянская кухня#Бургеры#Гольф-клуб
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