В Прикамье для борьбы с паводком подключили народную дружину

Вчера, 22 апреля, дружинники провели обход жилого сектора в зоне затопления в селе Юрла. Всего они побывали в 32 домовладениях на улицах Заречная, Комсомольская и переулке Комсомольский. В ходе мероприятия были проведены беседы с местными жителями о действиях в случае возможного затопления их территорий. Были также вручены памятки с инструкцией о том, что делать в период весеннего половодья.