В Прикамье для борьбы с паводком подключили народную дружину

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Администрация Юрлинского муниципального округа в целях борьбы с паводком подключила народную дружину. Информация об этом появилась в официальной группе ведомства в социальной сети.
Вчера, 22 апреля, дружинники провели обход жилого сектора в зоне затопления в селе Юрла. Всего они побывали в 32 домовладениях на улицах Заречная, Комсомольская и переулке Комсомольский. В ходе мероприятия были проведены беседы с местными жителями о действиях в случае возможного затопления их территорий. Были также вручены памятки с инструкцией о том, что делать в период весеннего половодья.
Ранее сообщалось, что на особом контроле ГУ МЧС Пермского края находятся территории города Чусовой (Чусовской округ), реки Усьва и города Александровск (Александровский округ), реки Лытва, а также два низководных моста в селе Моховое (Кунгурский округ).