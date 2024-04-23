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В Прикамье для борьбы с паводком подключили народную дружину

В Прикамье для борьбы с паводком подключили народную дружину

23 апреля 2024, 10:55
Фото: Администрация Юрлинского муниципального округа
Дружинники побывали в 32 домовладениях в селе Юрла.

Администрация Юрлинского муниципального округа в целях борьбы с паводком подключила народную дружину. Информация об этом появилась в официальной группе ведомства в социальной сети.

Вчера, 22 апреля, дружинники провели обход жилого сектора в зоне затопления в селе Юрла. Всего они побывали в 32 домовладениях на улицах Заречная, Комсомольская и переулке Комсомольский. В ходе мероприятия были проведены беседы с местными жителями о действиях в случае возможного затопления их территорий. Были также вручены памятки с инструкцией о том, что делать в период весеннего половодья.

Ранее сообщалось, что на особом контроле ГУ МЧС Пермского края находятся территории города Чусовой (Чусовской округ), реки Усьва и города Александровск (Александровский округ), реки Лытва, а также два низководных моста в селе Моховое (Кунгурский округ).

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#Пермский край#Мчс#Паводок#Александровск#Чусовой#Прикамье#Дружина#Подтопление#Моховое#Юрла#Усьва#Кунгурский округ#Лытва
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