В Прикамье подростков задержали за работу на мошенников. Что они делали

Позже в полицию обратился 74-летний пенсионер, которого пытались обмануть таким же образом, но уже на 800 тыс. рублей. В момент разговора мужчина был в гостях, но рассказал, что дома у него хранятся 200 тыс. рублей. Мошенники вызвали пенсионеру такси. Деньги злоумышленникам не дал передать сын пенсионера, который был дома — он понял, что указания дают преступники.