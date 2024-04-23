В Прикамье подростков задержали за работу на мошенников. Что они делали

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В Кудымкаре силовики задержали сообщников мошенников. Подростки 2007 и 2008 годов рождения работали на телефонных мошенников. Работу они нашли через мессенджер. Парни должны были забирать наличные у жертв, большую часть денег переводить кураторам, а небольшой процент оставлять себе в качестве зарплаты.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию обратилась 75-летняя женщина. Она рассказала, что ей на стационарный телефон позвонила неизвестная. Она представилась внучкой, которая якобы спровоцировала ДТП, где пострадал мужчина.
После этого с пенсионеркой начал говорить неизвестный мужчина. Он убедил женщину передать 100 тыс. рублей курьеру, чтобы родственница избежала уголовного наказания.
Позже в полицию обратился 74-летний пенсионер, которого пытались обмануть таким же образом, но уже на 800 тыс. рублей. В момент разговора мужчина был в гостях, но рассказал, что дома у него хранятся 200 тыс. рублей. Мошенники вызвали пенсионеру такси. Деньги злоумышленникам не дал передать сын пенсионера, который был дома — он понял, что указания дают преступники.