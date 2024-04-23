В Самаре отказали в контракте компании «Мовиста», поставлявшей трамваи в Пермь

ООО «Группа Мовиста» занимается обновлением трамвайной системы и в других городах — Курске, Липецке, Перми, Ярославле, Екатеринбурге и Уфе. К примеру, в ноябре 2022 года пермские власти заключили концессионное соглашение с дочерней компанией «Группы Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь». Компания обязана до 2025 года включительно отремонтировать 35 км путей и депо, а также семь тяговых подстанций и поставить в город 44 новых трамвая.