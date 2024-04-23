В Самаре отказали в контракте компании «Мовиста», поставлявшей трамваи в Пермь

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Власти Самары решили не заключать контракт с ООО «Мовиста Регионы Самара». Правительство посчитало, что для городского бюджета будет слишком накладно ежегодно выплачивать деньги концессионеру. Разговоры о трамвайной концессии между компанией и чиновниками шли последние месяцы.
По условиям концессии, компания должна была поставить в Самару 45 трехсекционных трамваев и отремонтировать несколько километров рельсовых путей. Однако позже в администрации решили самостоятельно развивать трамвайный парк и отремонтировать пути.
Самарские власти планируют начать модернизацию старых трамваев «Шкода». С них снимут старые кузова и установят на обновленные тележки новые современные кузова. Также чиновники планируют начать закупку трехсекционных трамваев на средства из областного бюджета, пишет «КП-Самара».
ООО «Группа Мовиста» занимается обновлением трамвайной системы и в других городах — Курске, Липецке, Перми, Ярославле, Екатеринбурге и Уфе. К примеру, в ноябре 2022 года пермские власти заключили концессионное соглашение с дочерней компанией «Группы Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь». Компания обязана до 2025 года включительно отремонтировать 35 км путей и депо, а также семь тяговых подстанций и поставить в город 44 новых трамвая.
Ранее стало известно, что суд оставил в СИЗО до 23 мая текущего года бывшего генерального директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. Такое решение было принято 21 февраля Фрунзенским районным судом Ярославля. По версии следствия, Советников передал бывшим областным чиновникам взятку в размере 1,6 млн рублей за оказание покровительства его организации при работе в Ярославле в сфере общественного транспорта.