В школе в Пермском крае мать ученика напала на уборщицу

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Пермском крае подрались мать школьника и уборщица. Изначально о происшествии написал Telegram-канал «ЧП ДТП Пермь». В сообщении утверждалось, что все случилось 19 апреля в раздевалке школы в Чермозе.
Мать одного из учеников якобы напала на уборщицу — она несколько раз ударила сотрудницу школы в лицо. Драку видели несколько детей и учителя.
«Охрана в начальной школе не предусмотрена, днём дверь запирается на ключ, но когда дети расходятся по домам — доступ свободен», — утверждается в сообщении.
Женщина, представившаяся родственницей нападавшей, говорит, что все было не совсем так. Якобы уборщица несколько раз толкала ребенка и оскорбляла его, поэтому мать не выдержала.
Издание perm.aif.ru со ссылкой на МВД сообщает, что в полицию поступило сообщение о конфликте. Женщина нанесла несколько ударов потерпевшей, сейчас проводится проверка. Потерпевшую госпитализировали с сотрясением мозга.