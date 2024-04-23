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В школе в Пермском крае мать ученика напала на уборщицу

В школе в Пермском крае мать ученика напала на уборщицу

23 апреля 2024, 07:12
Фото: ideogram.ai
Сотрудницу образовательного учреждения госпитализировали.

В Пермском крае подрались мать школьника и уборщица. Изначально о происшествии написал Telegram-канал «ЧП ДТП Пермь». В сообщении утверждалось, что все случилось 19 апреля в раздевалке школы в Чермозе.

Мать одного из учеников якобы напала на уборщицу — она несколько раз ударила сотрудницу школы в лицо. Драку видели несколько детей и учителя.

«Охрана в начальной школе не предусмотрена, днём дверь запирается на ключ, но когда дети расходятся по домам — доступ свободен», — утверждается в сообщении.

Женщина, представившаяся родственницей нападавшей, говорит, что все было не совсем так. Якобы уборщица несколько раз толкала ребенка и оскорбляла его, поэтому мать не выдержала.

Издание perm.aif.ru со ссылкой на МВД сообщает, что в полицию поступило сообщение о конфликте. Женщина нанесла несколько ударов потерпевшей, сейчас проводится проверка. Потерпевшую госпитализировали с сотрясением мозга.

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