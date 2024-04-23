properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Суксуне пьяный водитель избил полицейского прямо на дороге

В Суксуне пьяный водитель избил полицейского прямо на дороге

23 апреля 2024, 16:02
Фото: properm.ru
Автомобиль пьяного дебошира слетел в кювет

Суксунский районный суд вынес обвинительный приговор ранее судимому местному жителю. Пьяный мужчина напал на полицейского при исполнении, сообщает краевая прокуратура.

Зимой 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, съехал с дороги в кювет. При попытке выехать на проезжую часть он был остановлен сотрудниками ДПС. В ходе оформления процессуальных документов водитель вел себя агрессивно и несколько раз ударил одного из полицейских по рукам и лицу.

Судом мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 6 лет.

Читайте также:
Сотрудник НПО «Искра» начислял премии подчинённым, но деньги забирал себеСуд отправил на принудительные работы директора УК, по вине которого погибла пермячкаПокусал инспектора за руку. Пермяка осудили за насилие в отношении полицейского
#Происшествия#Суд#Нападение#Суксун
Подпишитесь
Кассационную жалобу бывшего главного судебного пристава Прикамья рассмотрят в июне
Сегодня, 14:08
СУ СК Прикамья возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта РФ
Сегодня, 12:35
Кондиционеры на фасадах зданий в Перми хотят спрятать под ограждения
Сегодня, 12:20
В Самаре отказали в контракте компании «Мовиста», поставлявшей трамваи в Пермь
Сегодня, 12:00
В ДТП на Восточном обходе Перми столкнулись два самосвала и «Газель»
Сегодня, 13:38
Провал российский игры «Смута» помог пермской инди-студии «Мортёшка»
Сегодня, 10:53
"