В Суксуне пьяный водитель избил полицейского прямо на дороге

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Суксунский районный суд вынес обвинительный приговор ранее судимому местному жителю. Пьяный мужчина напал на полицейского при исполнении, сообщает краевая прокуратура.
Зимой 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, съехал с дороги в кювет. При попытке выехать на проезжую часть он был остановлен сотрудниками ДПС. В ходе оформления процессуальных документов водитель вел себя агрессивно и несколько раз ударил одного из полицейских по рукам и лицу.
Судом мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 6 лет.