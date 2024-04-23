В Суксуне пьяный водитель избил полицейского прямо на дороге

Зимой 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, съехал с дороги в кювет. При попытке выехать на проезжую часть он был остановлен сотрудниками ДПС. В ходе оформления процессуальных документов водитель вел себя агрессивно и несколько раз ударил одного из полицейских по рукам и лицу.