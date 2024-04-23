Ветераны Великой Отечественной войны в Прикамье получат выплаты к 9 мая

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны в апреле текущего года получат ко Дню Победы федеральные выплаты в размере 10 тыс. рублей и региональные — 5 тыс. рублей. Об этом ранее на заседании краевого оргкомитета «Победа» заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Всего в регионе проживает 5,5 тыс. ветеранов ВОВ. Министерство социального развития Пермского края держит на контроле соблюдение сроков выплат. По данным властей Прикамья, за каждым ветераном закреплен социальный участковый, также организована доставка льготных лекарств и внеочередная плановая госпитализация в стационары.