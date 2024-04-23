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Updated Сегодня, 05:38

В Прикамье ветераны ВОВ получат к 9 мая выплаты от государства и региона

Ветераны Великой Отечественной войны в Прикамье получат выплаты к 9 мая

23 апреля 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney

В Прикамье ветераны ВОВ получат к 9 мая выплаты от государства и региона

Сейчас в Пермском крае проживает 5,5 тыс. ветеранов ВОВ.
Сюжет
Выплаты

В Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны в апреле текущего года получат ко Дню Победы федеральные выплаты в размере 10 тыс. рублей и региональные — 5 тыс. рублей. Об этом ранее на заседании краевого оргкомитета «Победа» заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Всего в регионе проживает 5,5 тыс. ветеранов ВОВ. Министерство социального развития Пермского края держит на контроле соблюдение сроков выплат. По данным властей Прикамья, за каждым ветераном закреплен социальный участковый, также организована доставка льготных лекарств и внеочередная плановая госпитализация в стационары.

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#Общество#Пермь#9 мая#Выплаты#Вов#Ветераны ВОВ
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