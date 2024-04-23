Ветераны Великой Отечественной войны в Прикамье получат выплаты к 9 мая

В Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны в апреле текущего года получат ко Дню Победы федеральные выплаты в размере 10 тыс. рублей и региональные — 5 тыс. рублей. Об этом ранее на заседании краевого оргкомитета «Победа» заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.