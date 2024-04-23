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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

В Краснокамске насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

Водитель пикапа сбил женщину насмерть в Краснокамске

23 апреля 2024, 12:47
Фото: скриншот видео пресс-службы Госавтоинспекции Пермского края

В Краснокамске насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

На месте работают сотрудники полиции.
Сюжет
Дтп

Сегодня утром, 23 апреля, около 11:05, на пешеходном переходе в Краснокамске произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, по ул. Звездная ехал автомобиль Toyota Hilux, за рулем находился 52-летний водитель. В районе дома №1 мужчина допустил наезд на женщину-перехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного инцидента пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. Сейчас личность погибшей устанавливается, на месте аварии работают полицейские. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГИБДД Пермского края.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Гибдд#Госавтоинспекция#Смертельное дтп
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