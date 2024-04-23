Водитель пикапа сбил женщину насмерть в Краснокамске

Сегодня утром, 23 апреля, около 11:05, на пешеходном переходе в Краснокамске произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, по ул. Звездная ехал автомобиль Toyota Hilux, за рулем находился 52-летний водитель. В районе дома №1 мужчина допустил наезд на женщину-перехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.