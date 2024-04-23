Водитель пикапа сбил женщину насмерть в Краснокамске

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Сегодня утром, 23 апреля, около 11:05, на пешеходном переходе в Краснокамске произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, по ул. Звездная ехал автомобиль Toyota Hilux, за рулем находился 52-летний водитель. В районе дома №1 мужчина допустил наезд на женщину-перехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожного инцидента пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. Сейчас личность погибшей устанавливается, на месте аварии работают полицейские. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГИБДД Пермского края.