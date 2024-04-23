Всероссийская акция «Бессмертный полк» не состоится в очном формате в этом году

Шествие «Бессмертный полк» отменяют во многих российских регионах второй год подряд. В прошлом году акция не проводилась в Москве, приграничных с Украиной регионах, а также в Крыму и новых регионах России. В 2022 году шествие состоялось в традиционной форме.