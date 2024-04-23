Всероссийская акция «Бессмертный полк» не состоится в очном формате в этом году

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В текущем году шествие «Бессмертного полка» не будет проходить в очном формате из-за угроз общественной безопасности. Об этом РИА Новости сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева. Вместо традиционного формата акции россиянам предложили разместить портреты ветеранов Великой Отечественной войны на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и фасадах учебных заведений.
Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что в стране возросли риски совершения диверсий и терактов. Первый заместитель генерального прокурора ведомства Анатолий Разинкин рассказал РИА Новости, что принятых мер по противодействию террористическим угрозам недостаточно.
Шествие «Бессмертный полк» отменяют во многих российских регионах второй год подряд. В прошлом году акция не проводилась в Москве, приграничных с Украиной регионах, а также в Крыму и новых регионах России. В 2022 году шествие состоялось в традиционной форме.