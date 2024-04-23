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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Встреча с Луной и её мамой: пряники, чай и мёд

23 апреля 2024, 06:24
RT провела интервью с матерью девочки Луны Феннер, которая приехала в Петербург из США для операций на лице.

Согласно словам мамы, они выбрали врача Ольгу Филиппову из Петербурга для процедур на лице девочки, потому что у нее были лучшие результаты, пишет RT.

«Я не видела таких же результатов у американских или бразильских врачей», — сказала женщина.

Кэрол рассказала, что последняя процедура будет удаление экспандеров. Семья останется в России до окончания их визы, а затем Луна будет проходить реабилитацию дома. После этого ей предстоит еще около девяти операций.

На встречу с девочкой и ее матерью корреспондент RT принес подарки — пряник, сибирский чай и мед. Кэрол говорит, что ей нравится русская кухня, но она привезла продукты из Бразилии со своей поездки в Россию.

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