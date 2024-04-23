Встреча с Луной и её мамой: пряники, чай и мёд

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Согласно словам мамы, они выбрали врача Ольгу Филиппову из Петербурга для процедур на лице девочки, потому что у нее были лучшие результаты, пишет RT.
«Я не видела таких же результатов у американских или бразильских врачей», — сказала женщина.
Кэрол рассказала, что последняя процедура будет удаление экспандеров. Семья останется в России до окончания их визы, а затем Луна будет проходить реабилитацию дома. После этого ей предстоит еще около девяти операций.
На встречу с девочкой и ее матерью корреспондент RT принес подарки — пряник, сибирский чай и мед. Кэрол говорит, что ей нравится русская кухня, но она привезла продукты из Бразилии со своей поездки в Россию.