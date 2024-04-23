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Вынесен приговор железнодорожнице, по вине которой в аварию попал пермский поезд

Вынесен приговор железнодорожнице, по вине которой в аварию попал пермский поезд

23 апреля 2024, 14:32
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В ноябре прошлого года поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом.
Сюжет
Ржд

Вынесен приговор бывшей дежурной по железнодорожной станции Бряндино в Ульяновской области, по вине которой произошло столкновение двух поездов. Одним из поездов был «Адлер-Пермь», сообщают в Центральном МСУТ СК России.

Днем 22 ноября 2023 года дежурная, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, при пропуске пассажирского поезда она не убедилась в отсутствии других составов на пути перегона «Бряндино — Тиинск», дала неверные распоряжения по движению поездов. В результате на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом. В результате железнодорожной аварии несколько пассажиров были травмированы, поезда получили технические повреждения, а их собственникам причинен крупный материальный ущерб.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Приговором суда бывшей железнодорожнице назначено наказание в виде ограничения свободы.

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#Происшествия#Суд#Ржд#Приговор#ОАО РЖД
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