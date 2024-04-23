Вынесен приговор железнодорожнице, по вине которой в аварию попал пермский поезд

Днем 22 ноября 2023 года дежурная, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, при пропуске пассажирского поезда она не убедилась в отсутствии других составов на пути перегона «Бряндино — Тиинск», дала неверные распоряжения по движению поездов. В результате на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом. В результате железнодорожной аварии несколько пассажиров были травмированы, поезда получили технические повреждения, а их собственникам причинен крупный материальный ущерб.