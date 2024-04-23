За время проведения СВО в Белгородской области под обстрелами погибли 120 человек

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Белгородской области с начала СВО в результате обстрелов погибли 120 мирных жителей, еще 651 человек пострадал. Об этом в своем видеообращении в Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По данным главы Белгородской области, среди погибших — 11 детей, среди пострадавших — 51 ребенок.
Власти обеспокоены тем, что обстрелы продолжаются и продолжают гибнуть люди. У некоторых из пострадавших детей ампутированы руки и ноги, сообщает «КоммерсантЪ».
Вячеслав Гладков призвал родителей, дети которых эвакуированы в другие регионы, помнить об опасности обстрелов. Сейчас более 12 тыс. детей находятся в 42 регионах. При этом родители 2 тыс. ребят написали заявление с просьбой вернуть их в родную Белгородскую область.
По данным на поздний вечер 22 апреля, только за прошлые сутки со стороны Украины на территорию Белгородской области был выпущен минимум 21 боеприпас и 21 беспилотник. В результате в селе Новая Таволжанка погибла беременная женщина и пострадали три человека.