За время проведения СВО в Белгородской области под обстрелами погибли 120 человек

Вячеслав Гладков призвал родителей, дети которых эвакуированы в другие регионы, помнить об опасности обстрелов. Сейчас более 12 тыс. детей находятся в 42 регионах. При этом родители 2 тыс. ребят написали заявление с просьбой вернуть их в родную Белгородскую область.