Задержан замминистра обороны России Тимур Иванов

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщил Следственный комитет.
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку. В частности, Иванов отвечал и за восстановление Мариуполя.
Также в его подведомственности были вопросы жилищного и медицинского обеспечения Вооружённых сил России, управления имуществом и расквартированием войск.
Иванов занял свой пост в мае 2016 года. До этого он был зампредседателя правительства Московской области, а затем гендиректором АО «Оборонстрой».
Замминистра обороны Тимур Иванов подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей, — сообщил СК. Ему грозит до 15 лет колонии.