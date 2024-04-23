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Задержан замминистра обороны России Тимур Иванов

Задержан замминистра обороны России Тимур Иванов

23 апреля 2024, 19:23
Фото: cska.ru
Чиновника обвиняют в получении взятки.

Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщил Следственный комитет.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку. В частности, Иванов отвечал и за восстановление Мариуполя.

Также в его подведомственности были вопросы жилищного и медицинского обеспечения Вооружённых сил России, управления имуществом и расквартированием войск.

Иванов занял свой пост в мае 2016 года. До этого он был зампредседателя правительства Московской области, а затем гендиректором АО «Оборонстрой».

Замминистра обороны Тимур Иванов подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей, — сообщил СК. Ему грозит до 15 лет колонии.

#Политика#Министерство обороны#Министерство
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