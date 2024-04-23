Житель Лысьвы продавал суррогатный коньяк из арендованного гаража

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Судебные приставы взыскали в пользу владельца бренда компенсацию за использование товарного знака с жителя Лысьвы. Мужчина торговал контрафактной продукцией, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
Предприимчивый лысьвенец приобретал суррогатный алкоголь и затем продавал его под видом оригинальной продукции известного российского коньячного завода. Торговлю гражданин вел в арендуемом гараже. Незаконная деятельность была прервалась после того, как на импровизированном складе-магазине произошел пожар. На пепелище сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены десятки немаркированных бутылок с алкоголем.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции без маркировки» и ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».
В ходе судебного процесса было доказано, что допущенные подсудимым нарушения негативно повлияли на деловую репутацию правообладателя и могли повлечь потерю покупательского спроса на оригинальную продукцию. В связи с этим, суд постановил взыскать с мужчины денежную компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно был размещен товарный знак.
Исполнительное производство о взыскании с местного жителя порядка 470 тыс. рублей находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Лысьве. Должник был надлежащим образом уведомлен о его возбуждении, но в добровольном порядке решение суда не исполнял. Затем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 32 тыс. рублей, и применил принудительные меры: ограничил неплательщика в праве выезда за пределы РФ и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банках.
В результате вся сумма компенсации взыскана и перечислена владельцу бренда.