Житель Лысьвы продавал суррогатный коньяк из арендованного гаража

Исполнительное производство о взыскании с местного жителя порядка 470 тыс. рублей находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Лысьве. Должник был надлежащим образом уведомлен о его возбуждении, но в добровольном порядке решение суда не исполнял. Затем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 32 тыс. рублей, и применил принудительные меры: ограничил неплательщика в праве выезда за пределы РФ и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банках.