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Житель Лысьвы продавал суррогатный коньяк из арендованного гаража

Житель Лысьвы продавал суррогатный коньяк из арендованного гаража

23 апреля 2024, 05:42
Фото: 1MI
Незаконную деятельность лысьвенца прервал пожар.

Судебные приставы взыскали в пользу владельца бренда компенсацию за использование товарного знака с жителя Лысьвы. Мужчина торговал контрафактной продукцией, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Предприимчивый лысьвенец приобретал суррогатный алкоголь и затем продавал его под видом оригинальной продукции известного российского коньячного завода. Торговлю гражданин вел в арендуемом гараже. Незаконная деятельность была прервалась после того, как на импровизированном складе-магазине произошел пожар. На пепелище сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены десятки немаркированных бутылок с алкоголем.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции без маркировки» и ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».

В ходе судебного процесса было доказано, что допущенные подсудимым нарушения негативно повлияли на деловую репутацию правообладателя и могли повлечь потерю покупательского спроса на оригинальную продукцию. В связи с этим, суд постановил взыскать с мужчины денежную компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно был размещен товарный знак.

Исполнительное производство о взыскании с местного жителя порядка 470 тыс. рублей находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Лысьве. Должник был надлежащим образом уведомлен о его возбуждении, но в добровольном порядке решение суда не исполнял. Затем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 32 тыс. рублей, и применил принудительные меры: ограничил неплательщика в праве выезда за пределы РФ и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банках.

В результате вся сумма компенсации взыскана и перечислена владельцу бренда.

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#Суд#Приставы#Экономика#Лысьва#Контрафакт#Контрафактная продукция#Контрафактный алкоголь
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