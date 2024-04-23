properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Жители Березовки судились с коммунальщиками за тепло в своих квартирах

Жители Березовки судились с коммунальщиками за тепло в своих квартирах

23 апреля 2024, 05:01
Фото: 1MI
В эту зиму выявлены многочисленные нарушения температурного режима.

В Березовском округе судом по иску прокуратуры на ресурсоснабжающую организацию возложена обязанность обеспечить предоставление нормативной коммунальной услуги — тепла в квартирах. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.

Прокуратура Березовского района проверила исполнение жилищного законодательства в части предоставления коммунальных услуг населению на поднадзорной территории. Оказалось, что в ноябре–декабре 2023 года были выявлены многочисленные факты несоответствия температурного режима в жилых помещениях многоквартирных домов требованиям санитарных норм.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском о возложении на ресурсоснабжающую организацию обеспечить надлежащее предоставление в течение всего отопительного периода коммунальной услуги — отопления потребителям.

Кунгурский городской суд (постоянное присутствие в с. Березовка) исковые требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Прокуратура взяла на контроль фактическое устранение выявленных нарушений.

Читайте также:
Прокуратура Прикамья подтвердила обвинения против депутата Пермской гордумыПрокуратура обжалует приговор чиновнице, осужденной за смерть пермячки от собакПрокуратура Пермского округа через суд лишает 18 водителей права вождения
#Общество#Коммунальный рай#Суд#Тепло#Прокуратура#Теплоснабжение#Березовка
Подпишитесь
Экс-депутат из Прикамья Телепнев, устроивший дебош в баре, останется в колонии
Сегодня, 05:28
Реставрация Успенского собора в Осе обойдется в 49 миллионов рублей
Сегодня, 05:39
Ильинский может получить статус исторического поселения
Сегодня, 05:20
Скончалась костюмер Пермского театра оперы и балета Елена Соколова
Сегодня, 03:04
В МЧС рассказали о мосте, который размыло из-за паводка в Пермском крае
Сегодня, 02:49
Глава Белгородской области показал последствия ночной атаки БПЛА
Сегодня, 04:40
"