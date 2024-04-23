Жители Березовки судились с коммунальщиками за тепло в своих квартирах

Прокуратура Березовского района проверила исполнение жилищного законодательства в части предоставления коммунальных услуг населению на поднадзорной территории. Оказалось, что в ноябре–декабре 2023 года были выявлены многочисленные факты несоответствия температурного режима в жилых помещениях многоквартирных домов требованиям санитарных норм.