Жители Березовки судились с коммунальщиками за тепло в своих квартирах

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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В Березовском округе судом по иску прокуратуры на ресурсоснабжающую организацию возложена обязанность обеспечить предоставление нормативной коммунальной услуги — тепла в квартирах. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.
Прокуратура Березовского района проверила исполнение жилищного законодательства в части предоставления коммунальных услуг населению на поднадзорной территории. Оказалось, что в ноябре–декабре 2023 года были выявлены многочисленные факты несоответствия температурного режима в жилых помещениях многоквартирных домов требованиям санитарных норм.
По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском о возложении на ресурсоснабжающую организацию обеспечить надлежащее предоставление в течение всего отопительного периода коммунальной услуги — отопления потребителям.
Кунгурский городской суд (постоянное присутствие в с. Березовка) исковые требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Прокуратура взяла на контроль фактическое устранение выявленных нарушений.