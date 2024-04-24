Аналитики «Домклик» рассказали о трендах на рынке вторичного жилья

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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Updated Сегодня, 11:01
Несмотря на то, что они не распространяются на ипотеку на готовое жилье и могут использоваться только при оформлении займов на квартиры в строящихся домах, вторичный рынок адаптируется к новым условиям.
Аналитический центр «Домклик» провел сравнительный анализ по выданным в течение года ипотекам. Согласно его результатам примерно 45% кредитов на приобретение вторичного жилья в первом квартале этого года было оформлено в двух федеральных округах — Центральном (23,2%) и Приволжском (21,9%). В два-три раза меньше займов на вторичное жилье оформили жители Сибири, Урала, а также Южного федерального округа и Северного Кавказа (их доля колеблется в пределах 8–11% от общего объема кредитований по РФ), пишет newia.ru.
Также аналитики «Домклик» отметили, что портрет среднестатистического заемщика в 2024 году несколько изменился. Средний возраст кредитуемого россиянина составляет 37 лет, а его медианный доход при взятии ипотеки на вторичном рынке достигает 83 тысяч рублей. Сообщается, что в первом квартале 2023 года эта цифра составляла 48 тысяч. Этот показатель продемонстрировал самый стремительный рост в Центральном и Сибирском федеральных округах — на 84% и 83% соответственно.
В прошлом году порядка 55% займов по ипотеке оформили женщины, и этот показатель почти не изменился в 2024-м. Семейные пары составили порядка 58% в общей массе ипотечных заемщиков.
Учитывая вышесказанное, среднестатистический портрет ипотечного заемщика в России 2024 года таков: замужняя женщина в возрасте 37 лет, месячная зарплата которой составляет около 83 тысяч.
В стране сейчас действует несколько льготных программ по ипотеке для семей с детьми. Но оформить такое кредитование можно только на первичном рынке недвижимости. Однако в регионах, где не ведется активное строительство новых домов, россияне приобретают готовое жилье. То же самое происходит, когда заемщики не подпадают под действие семейных программ. С января по март текущего года такие граждане заключили 84% сделок (в 2023 году — 78%).
Результаты исследований, полученные за I квартал 2024 года показали, что примерно каждый шестой ипотечный займ на вторичное жилье в России оформляется семьями с одним или двумя детьми. Многодетные составляют лишь 1,4% — для этой категории семей существуют более выгодные варианты кредитования.
Многие жители Российской Федерации предпочитают городским квартирам загородное жилье. В последние годы перестала существовать зависимость спроса на загородные дома от сезона. По информации экспертов «Домклик», этот сегмент в России по-прежнему демонстрирует рост — до 9,7% по сравнению с 4,3% всех сделок по вторичному жилью за год. На Северном Кавказе их количество выросло в два раза — до 62,7% в сравнении с 30,3% в 2023 году. В целом же по стране фиксируется умеренный рост популярности загородного жилья — около 2,5% прироста за год.