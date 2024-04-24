Аналитики «Домклик» рассказали о трендах на рынке вторичного жилья

Многие жители Российской Федерации предпочитают городским квартирам загородное жилье. В последние годы перестала существовать зависимость спроса на загородные дома от сезона. По информации экспертов «Домклик», этот сегмент в России по-прежнему демонстрирует рост — до 9,7% по сравнению с 4,3% всех сделок по вторичному жилью за год. На Северном Кавказе их количество выросло в два раза — до 62,7% в сравнении с 30,3% в 2023 году. В целом же по стране фиксируется умеренный рост популярности загородного жилья — около 2,5% прироста за год.