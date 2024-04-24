Бухгалтера оштрафовали за оскорбление участников СВО из Пермского края

Второй штраф касался комментария к одному из видео. Женщина негативно высказалась о пермских военнослужащих, которые участвуют в СВО. На суде пермячка пояснила, что не оставляла этот комментарий, так как в момент, когда он был написан, она находилась не на территории РФ. При этом женщина не отрицала, что комментарий написал именно с ее страницы, однако она якобы была взломана.