Бухгалтера оштрафовали за оскорбление участников СВО из Пермского края

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Свердловский районный суд оштрафовал главного бухгалтера одного из ООО за дискредитацию ВС РФ. Судя по картотеке суда, на женщину было составлено три протокола, которые рассмотрели в один день. Причиной стали посты во «Вконтакте». За что штрафовали женщину?
Он касался комментария к одной из фотографий в сообществе «Вконтакте», который дискредитировал армию РФ. Его содержание не приводится, за комментарий пермячку оштрафовали на 30 тыс. рублей при максимальном штрафе в 50 тыс. рублей. Бухгалтер просила рассмотреть дело в ее отсутствие.
Второй штраф касался комментария к одному из видео. Женщина негативно высказалась о пермских военнослужащих, которые участвуют в СВО. На суде пермячка пояснила, что не оставляла этот комментарий, так как в момент, когда он был написан, она находилась не на территории РФ. При этом женщина не отрицала, что комментарий написал именно с ее страницы, однако она якобы была взломана.
Пермячка настаивала на том, что тема СВО ее не интересует, в группах по этой теме не состоит. Суд не согласился с этими аргументами и оштрафовал ее на 30 тыс. рублей.
Этот протокол касался комментария женщины под видео с названием «Храни ФИО» — в решении скрыта фамилия, которая содержалась в названии. Под данным роликом пермячка оставила комментарий, дискредитирующий ВС РФ. На заседании женщина не присутствовала. Ее оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Теперь пермячке грозит уголовная статья, если она вновь будет дискредитировать ВС РФ. По уголовной статье могут оштрафовать на 100-300 тыс. рублей, отправить на принудительные работы на срок до 3 лет, либо отправить в колонию на срок до 5 лет.