Депутаты не одобрили расходы на благоустройство Мотовилихинского пруда

«Не очень понятна такая конструкция. Притом, что на разработку концепции выделены немалые средства, к тому же она еще не разработана до конца», — заметил председатель гордумы Дмитрий Малютин, пишет Business Class. В итоге КСП посчитала такие расходы на благоустройство территории у Мотовилихинского пруда преждевременными и порекомендовала мэрии представить концепцию работ. Ожидается, что чиновники отработают концепцию преобразования территории с разработчиком и вновь заявятся с проектом на инвестиционную комиссию, а затем на комитет по бюджету.