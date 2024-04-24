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В Перми не поддержали расходы на благоустройство Мотовилихинского пруда

Депутаты не одобрили расходы на благоустройство Мотовилихинского пруда

24 апреля 2024, 05:00
Фото: properm.ru

В Перми не поддержали расходы на благоустройство Мотовилихинского пруда

В проекте заметили объекты, не вписывающиеся в правила благоустройства.

Власти планируют пересмотреть расходы на благоустройство пляжа у Мотовилихинского пруда. Это выяснилось вчера, 23 апреля, в ходе заседания Пермской городской думы, на котором рассмотрели очередные изменения в бюджет краевой столицы на 2024–2026 годы.

На обустройство территории пруда в Мотовилихинском районе по проекту заложено 163,6 млн рублей. По словам председателя Контрольно-счетной палаты Перми Марии Батуевой, в проектной документации есть объекты, не предусмотренные правилами благоустройства. К таковым относятся мусоросортировочный комплекс, два административно-бытовых комплекса и туалет на 145 кв. м. А проект обустройства внутриквартального проезда вдоль пруда на сумму 41 млн рублей составлен без учета нормативов.

«Не очень понятна такая конструкция. Притом, что на разработку концепции выделены немалые средства, к тому же она еще не разработана до конца», — заметил председатель гордумы Дмитрий Малютин, пишет Business Class. В итоге КСП посчитала такие расходы на благоустройство территории у Мотовилихинского пруда преждевременными и порекомендовала мэрии представить концепцию работ. Ожидается, что чиновники отработают концепцию преобразования территории с разработчиком и вновь заявятся с проектом на инвестиционную комиссию, а затем на комитет по бюджету.

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#Общество#Пермь#Городская среда#Пермская городская дума#Мотовилихинский пруд
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