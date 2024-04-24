Эксперт: Можно объединять малые регионы России

Ученый подчеркнул, что объединение регионов имеет экономическую эффективность. Объединенный регион может обладать большим экономическим потенциалом, чем несколько маленьких. Однако, при этом возникают социальные и управленческие вопросы. Управлять большим регионом сложнее, и это может привести к снижению эффективности управления.