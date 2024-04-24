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Published Сегодня, 17:39

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Updated Сегодня, 17:44

Эксперт: Можно объединять малые регионы России

24 апреля 2024, 17:39
Дмитрий Журавлёв, научный руководитель Института региональных проблем и доцент Финансового университета при Правительстве России, поделился своим мнением о том, какие объединения российских регионов являются успешными.

Идея объединения некоторых российских регионов вызвала интерес экспертного сообщества. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что она достойна обсуждения.

Журавлёв считает, что нужно объединять слабые и маленькие регионы. В интервью Pravda.ru он привел примеры таких успешных объединений. Это — Коми-Пермяцкий округ, который был присоединен к Пермской области, образовав Пермский край.

Ученый подчеркнул, что объединение регионов имеет экономическую эффективность. Объединенный регион может обладать большим экономическим потенциалом, чем несколько маленьких. Однако, при этом возникают социальные и управленческие вопросы. Управлять большим регионом сложнее, и это может привести к снижению эффективности управления.

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