Эксперт: Можно объединять малые регионы России

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Идея объединения некоторых российских регионов вызвала интерес экспертного сообщества. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что она достойна обсуждения.
Журавлёв считает, что нужно объединять слабые и маленькие регионы. В интервью Pravda.ru он привел примеры таких успешных объединений. Это — Коми-Пермяцкий округ, который был присоединен к Пермской области, образовав Пермский край.
Ученый подчеркнул, что объединение регионов имеет экономическую эффективность. Объединенный регион может обладать большим экономическим потенциалом, чем несколько маленьких. Однако, при этом возникают социальные и управленческие вопросы. Управлять большим регионом сложнее, и это может привести к снижению эффективности управления.