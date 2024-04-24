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Филиал «Азот» провел арт-вечер в честь дня рождения

Филиал «Азот» провел арт-вечер в честь дня рождения

24 апреля 2024, 05:41
После открытия выставки для посетителей провели мастер-класс.

В корпоративном музее филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ накануне дня рождения предприятия состоялся традиционный арт-вечер. В мероприятии приняли участие 50 сотрудников и ветеранов предприятия.

В этом году для гостей арт-вечера было представлено 30 работ художника-акварелиста Виктора Петрова. На картинах преимущественно изображены виды Березников, Усолья и других живописных мест Прикамья.

Традиция творчески отмечать день рождения завода родилась в юбилейном для предприятия 2022 году. Тогда филиал «Азот» совместно с Березниковским историко-художественным музеем им. Коновалова реализовал проект «Индустриальный пейзаж». Девять художников представили 34 работы в различных техниках и жанрах. Это пятая индивидуальная выставка, которая проходит в музее «Азота» с начала реализации проекта.

После официального открытия выставки присутствующие смогли присоединиться к мастер-классу, который провел художник. Гости попробовали написать собственную картину в технике акварели.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:

«„Азот“ — уникальное предприятие. У нас работают высококлассные специалисты, талантливые творческие люди, поэтому проведение таких арт-вечеров стало частью нашей корпоративной культуры. Впереди нас ждет еще масса интересных мероприятий».
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