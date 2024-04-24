Филиал «Азот» провел арт-вечер в честь дня рождения

Традиция творчески отмечать день рождения завода родилась в юбилейном для предприятия 2022 году. Тогда филиал «Азот» совместно с Березниковским историко-художественным музеем им. Коновалова реализовал проект «Индустриальный пейзаж». Девять художников представили 34 работы в различных техниках и жанрах. Это пятая индивидуальная выставка, которая проходит в музее «Азота» с начала реализации проекта.