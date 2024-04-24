Филиал «ПМУ» — призер конкурса Минтруда РФ

Особое внимание на предприятии уделяется профилактике заболеваний. Все сотрудники получают витамины и противовирусные препараты, проходят необходимое медицинское обследование. В «ПМУ» круглосуточно работает здравпункт, оснащенный физиотерапевтическим и стоматологическим кабинетами. Кроме того, всем сотрудникам оформлены полисы добровольного медицинского страхования. Предприятие активно пропагандирует здоровый образ жизни. Ежегодно проводится спартакиада по 16 видам спорта. В результате по итогам 2023 года заболеваемость в филиале «ПМУ» была на 20% ниже средней в химической отрасли Пермского края.