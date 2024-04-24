Филиал «ПМУ» — призер конкурса Минтруда РФ

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ занял III место в федеральном этапе Всероссийского конкурса Минтруда РФ „Российская организация высокой социальной эффективности“. Предприятие соревновалось в номинации „За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы“.
Жюри высоко оценило политику предприятия в области охраны труда, стратегические цели которой — это «нулевой» травматизм и создание безопасных и комфортных условий работы для сотрудников. Награда была вручена директору «ПМУ» Алексею Аверьянову на торжественной церемонии в зале наград Дома Правительства РФ.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
«Для „Уралхима“ сотрудники — главная ценность. Призовое место в федеральном этапе конкурса Минтруда подтверждает, что филиал „ПМУ“ является лучшим работодателем в регионе по уровню заботы о своих сотрудниках. По итогам 2023 года вложения предприятия в комплекс мер по охране труда, сохранению здоровья персонала, а также по обеспечению промышленной и пожарной безопасности составили более 148 млн рублей».
Особое внимание на предприятии уделяется профилактике заболеваний. Все сотрудники получают витамины и противовирусные препараты, проходят необходимое медицинское обследование. В «ПМУ» круглосуточно работает здравпункт, оснащенный физиотерапевтическим и стоматологическим кабинетами. Кроме того, всем сотрудникам оформлены полисы добровольного медицинского страхования. Предприятие активно пропагандирует здоровый образ жизни. Ежегодно проводится спартакиада по 16 видам спорта. В результате по итогам 2023 года заболеваемость в филиале «ПМУ» была на 20% ниже средней в химической отрасли Пермского края.