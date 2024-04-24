Фонд «Дедморозим» просит помочь девятимесячному мальчику с редкой болезнью

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Фонд «Дедморозим» объявил сбор средств для маленького пермяка с уникальной болезнью. У 9-месячного Ярослава Кустова редкое заболевание — его организм совершенно не усваивает пищу, в результате ребёнок быстро истощается.
Чтобы спасти мальчика, нужна организация внутривенного питания и расходные материалы для катетера стоимостью 5 млн рублей. Получается, что одна минута жизни Ярика стоит 13 рублей. Такие расходы непосильны для его семьи. 20 часов в сутки Ярик привязан к капельнице внутривенного питания: он единственный мальчик в Пермском крае с диагнозом «первичная энтеропатия — болезнь включений микроворсин».
Чтобы он не испытывал голода, развивался по возрасту и радовался каждому дню, необходим большой комплект для внутривенного питания. На его закупку из бюджетных средств могут потребоваться месяцы, поэтому «Дедморозим» открыл срочный сбор на запас до конца текущего года. Сбор можно поддержать по ссылке или отправить СМС со словом ЧУДИ пробел СУММА пожертвования на номер 3434. Например: «ЧУДИ 300».