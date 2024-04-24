Фонд «Дедморозим» просит помочь девятимесячному мальчику с редкой болезнью

Чтобы он не испытывал голода, развивался по возрасту и радовался каждому дню, необходим большой комплект для внутривенного питания. На его закупку из бюджетных средств могут потребоваться месяцы, поэтому «Дедморозим» открыл срочный сбор на запас до конца текущего года. Сбор можно поддержать по ссылке или отправить СМС со словом ЧУДИ пробел СУММА пожертвования на номер 3434. Например: «ЧУДИ 300».