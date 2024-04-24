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Угрожавший замерзающим людям глава Соликамска Евгений Самоуков уходит с поста

Глава Соликамска, угрожавший замерзающим людям за оскорбление чиновников, увольняется

24 апреля 2024, 09:00
Фото: Соцсети Самоукова

Угрожавший замерзающим людям глава Соликамска Евгений Самоуков уходит с поста

Самоуков должен был руководить округом до 2026 года.

Мэр Соликамска Евгений Самоуков решил уйти с поста, по его словам, это решение было непростым. Он принял его «в силу различных обстоятельств». Самоуков отметил, что с самого начала стремился делать то, во что искренне верил.

«Я не пожалел ни об одном дне, проведенном в коллективе единомышленников и при поддержке федеральных и региональных властей, а также предприятий. Вместе с депутатским корпусом мы многое сделали. Я благодарен всем за поддержку, а иногда и за обоснованную критику, которая помогала нам видеть больше и справляться лучше. Вместе мы работали во благо округа, создавая базу для его дальнейшего развития. Я верю, что у нас все получится», — пояснил Самоуков.

В конце 2023 года мэр попал в скандал, когда пригрозил местным жителям полицией. Люди были недовольны ситуацией в городе из-за крупной коммунальной аварии — они были вынуждены сидеть без отопления. Самоуков удалил пост с угрозами спустя два часа.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин называл ситуацию с грозами странной. Он отмечал, что человек, видимо, перегорел: «Лучше извиниться перед людьми за предоставленные неудобства», — говорил губернатор. Извинений в итоге не было.

Евгений Самоуков возглавил округ в феврале 2021 года. Срок его полномочий должен быть закончиться только в 2026 году.

Глава Соликамска угрожает замерзающим людям полицией за оскорбление чиновников
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